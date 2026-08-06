\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b\u0634\u0647\u06cc\u062f \u062d\u0627\u062c \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646 \u062d\u0633\u0646\u0648\u0646\u062f \u062c\u0627\u0646\u0628\u0627\u0632 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u062f\u0647 \u06cc \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0646\u0647\u0645 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f \u0646\u0647\u0645 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\u00a0\n\u00a0\n\u0627\u0628\u0646 \u062c\u0627\u0646\u0628\u0627\u0632 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u062f\u0647 \u06cc \u0633\u0631 \u0627\u0641\u0631\u0627\u0632 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633\u060c \u0639\u0645\u0631\u0634 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0633\u067e\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f.\u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0634\u0627\u062e\u0635 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u06af\u0644\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc\u00a0 \u0645\u0648\u0645\u0646 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0644\u0633\u0644\u0647 \u0648 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0647\u0645\u0631\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0634 \u0622\u0631\u0627\u0645 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\u00a0