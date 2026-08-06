به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد که به دنبال انفجار بمب در یک ون در حومه دمشق، ۲ تن کشته و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند.

وزارت بهداشت سوریه همچنین اعلام کرد سطح آمادگی بیمارستان‌ها و سامانه امداد و انتقال سریع مصدومان افزایش یافته تا مجروحان این حادثه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز درمانی منتقل شده و تحت مداوا قرار گیرند.

در همین حال، وزارت مدیریت بحران و حوادث سوریه اعلام کرد، نیرو‌های امدادی در محل حادثه مشغول جمع‌آوری بقایای قربانیان، پاکسازی آثار انفجار و ایمن‌سازی منطقه برای حفظ امنیت غیرنظامیان هستند.

ساعتی پیش بود که منابع خبری سوری از انفجار یک بسته انفجاری در یک اتوبوس در شهر جرمانا در حومه دمشق خبر داده بودند.