به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، گفت: امروز و امشب تاکنون هیچ‌گونه اصابت یا حادثه‌ای در جزیره قشم و شهر بندرعباس گزارش نشده است.

وی افزود: بررسی‌های لازم توسط دستگاه‌های مسئول برای شناسایی منشأ صدای شنیده‌شده در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از شهروندان خواست اخبار را صرفاً از منابع رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات و گمانه‌زنی‌ها خودداری کنند.

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