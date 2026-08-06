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وقوع هرگونه انفجار و یا اصابت در قشم و بندرعباس امروز ۱۵ مرداد تکذیب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، گفت: امروز و امشب تاکنون هیچگونه اصابت یا حادثهای در جزیره قشم و شهر بندرعباس گزارش نشده است.
وی افزود: بررسیهای لازم توسط دستگاههای مسئول برای شناسایی منشأ صدای شنیدهشده در حال انجام است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از شهروندان خواست اخبار را صرفاً از منابع رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات و گمانهزنیها خودداری کنند.
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