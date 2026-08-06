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استاندار خوزستان از ثبت بیش از دو میلیون و ۱۷۰ هزار تردد زائر از مرزهای شلمچه و چذابه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، استاندار خوزستان از ثبت بیش از دو میلیون و ۱۷۰ هزار تردد زائر از مرزهای شلمچه و چذابه خبر داد و با اشاره به مشارکت گسترده مردم و دستگاههای اجرایی در خدمترسانی، گفت: هزار موکب در خوزستان و ۱۰۰ موکب در مسیر نجف تا کربلا برای پذیرایی از زائران اربعین برپا شد.
سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، امشب در حاشیه بازدید از مرز شلمچه با اشاره به نزدیک شدن راهپیمایی اربعین حسینی به روزهای پایانی، اظهار کرد: عملیات بزرگ خدمترسانی به زائران با همکاری دستگاههای مختلف و مشارکت مردم با موفقیت انجام شد.
وی با بیان اینکه امسال در مجموع دو میلیون و ۱۷۰ هزار تردد در مرزهای شلمچه و چذابه ثبت شده است، افزود: بخشی از این تردد مربوط به اتباع خارجی بود؛ بهگونهای که اتباع مقیم عمدتاً از مرز شلمچه و اتباع غیرمقیم از مرز چذابه وارد و خارج شدند.
استاندار خوزستان با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفاه زائران گفت: حدود هزار موکب در مسیرهای منتهی به مرزهای استان با مشارکت مردم خوزستان برپا شد و نزدیک به ۱۰۰ موکب نیز در مسیر نجف تا کربلا به زائران خدمات ارائه کردند.
موالیزاده همچنین از بهرهگیری مناسب از ظرفیت حملونقل جادهای و ریلی خبر داد و تصریح کرد: ناوگان حملونقل عمومی در مسیر خرمشهر تا شلمچه تاکنون بیش از ۱۲۵ هزار زائر را بهصورت رفت و برگشت جابهجا کرده است.
وی با اشاره به تقویت زیرساختهای خدماتی در مرزهای استان افزود: استقرار بیمارستانهای صحرایی، مراکز درمانی، اتاقهای خنککننده و اجرای برنامههای فرهنگی، رسانهای و تبلیغی از جمله اقداماتی بود که در مرزهای شلمچه و چذابه برای خدمترسانی به زائران انجام شد.
استاندار خوزستان همکاری دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، مجموعههای امدادی و خدماتی و همچنین مشارکت مردم استان را عامل موفقیت مدیریت اربعین امسال دانست و گفت: تشکیل اتاق عملیات مشترک ایران و عراق و برگزاری نشستهای مستمر با مسئولان عراقی، نقش مهمی در هماهنگی و تسهیل خدمات به زائران داشت.
موالیزاده با قدردانی از مردم آبادان، خرمشهر، اهواز و دیگر شهرهای مسیر تردد زائران خاطرنشان کرد: مهماننوازی مردم خوزستان و در اختیار گذاشتن امکانات و منازل خود برای زائران، جلوهای از ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و نمادی از همبستگی و همدلی بود.
وی راهپیمایی اربعین امسال را رویدادی متفاوت توصیف کرد و گفت: این مراسم در فضای پس از شهادت رهبر معظم انقلاب، جلوهای از وحدت، مقاومت، ولایتمداری و انسجام ملی را به نمایش گذاشت.
استاندار خوزستان در ادامه بازدید خود از مرز شلمچه برای خداقوت گفتن به مسئولان و موکب داران عراقی وارد خاک عراق شد.
سید محمدرضا موالی زاده در این دیدار با مسئولان مرزی پایانه شلمچه عراق اربعین حسینی امسال را مراسمی پرشور همراه با نظم و امنیت مطلوب عنوان کرد و نتیجه آن را همکاریهای بین دو ملت و دولت ایران و عراق برشمرد.
وی تشکیل اتاق عملیات مشترک و همچنین برپایی مواکب مشترک را یکی از نقاط همدلی و اتحاد بین دو ملت و دولت دانست.
استاندار خوزستان در ادامه بازدید خود با مسئولان حشد الشعبی مستقر در مرز شلمچه دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار استاندار خوزستان گفت: وقتی مرز شلمچه در ایران مورد حمله دشمن امریکایی قرار گرفت یاد این شعر افتادیم که میگوید اگر دست و پاهایمان قطع کنند باز هم به زیارتت خواهیم آمد یا حسین.
سرهنگ میثم معاون مرز شلمچه عراق، ضمن تشکر از همکاری ایران اسلامی در برگزاری خوب و منظم و با امنیت زیارت اربعین حسینی ابراز امیدواری کرد: این همکاریها ادامه داشته باشد.
حسین دیراوی مدیر امتیت حشد الشعبی در جنوب عراق نیز با تشکر از مسئولان ایرانی بابت همکاری برای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم اربعین حسینی این موفقیت را همکاری بین دو کشور عنوان کرد.