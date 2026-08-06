منابع یمنی وابسته به انصارالله از حمله به مراکز فرماندهی نیروهای سعودی خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یک منبع آگاه به شبکه المسیره گفت که عملیات اخیر نیرو‌های مسلح یمن، اتاق فرماندهی نیرو‌های سعودی مسئول سازماندهی و استقرار نیرو‌های نظامی در مناطق مرزی با یمن از جمله الرویک، العبر و الثنیه را هدف قرار داده است.

این منبع اعلام کرد که در نتیجه این عملیات، شماری از افسران سعودی که مسئول فرماندهی این استقرار‌های نظامی بودند، کشته یا زخمی شدند.

در مقابل، وزارت دفاع دولت مستعفی یمن و مورد حمایت عربستان اعلام کرد نیرو‌های مسلح یمنی حملات آنچه را «شبه‌نظامیان حوثی» خواند بی‌پاسخ نخواهند گذاشت و در زمان و مکان مناسب به آن پاسخ خواهند داد.

شامگاه امروز نیز ژنرال یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که مواضع نظامی در مناطق الرویک، العبر، الثنیه و چند پادگان وابسته به نیرو‌های موسوم به «لشکر اول» و «لشکر سوم آماده‌باش» با شمار زیادی موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفته‌اند.

به گفته سریع، در نتیجه این عملیات، صد‌ها نفر از نیرو‌های وابسته به عربستان کشته یا زخمی شدند. همچنین تعدادی پادگان، انبار تسلیحاتی، مرکز تجمع نیرو و خودرو‌های نظامی در منطقه الودیعه در شرق یمن منهدم شد.

در این بیانیه با هشدار به عربستان تأکید شد که هرگونه اقدام نظامی جدید با پاسخ متقابل روبه رو خواهد شد.

نیرو‌های مسلح یمن همچنین از نیرو‌های یمنی همسو با ریاض خواستند پیش از هرگونه درگیری جدید، مواضع خود را ترک کنند.

همزمان محمد شوکه عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله نیز اعلام کرد این عملیات در چارچوب یک اقدام پیشگیرانه انجام شده و پس از رصد تحرکات نیرو‌های سعودی و هم‌پیمانانشان برای حمله به صنعا، این تجمعات هدف قرار گرفته است.

پیش از انتشار این بیانیه، منابع رسانه‌ای گزارش داده بودند که در حملات موشکی یمن به چند پادگان در استان‌های مأرب و حضرموت، دست‌کم ۳۰ نفر از نیرو‌های دولت مستعفی وابسته به عربستان کشته شدند.