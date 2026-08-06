به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رسانه‌های رسمی سوریه شامگاه پنج‌شنبه از وقوع انفجاری در شهر جرمانا در حومه دمشق خبر دادند که در پی آن چند نفر کشته و زخمی شدند.

شبکه «الاخباریه سوریه» ابتدا اعلام کرد انفجاری با منشأ نامشخص در شهر جرمانا روی داده و نهاد‌های ذی‌ربط در حال بررسی علت آن هستند.

دقایقی بعد، یک منبع امنیتی به این شبکه اعلام کرد که بر اساس اطلاعات اولیه، انفجار ناشی از بمب کار گذاشته‌شده در یک دستگاه خودروی ون بوده است.

بر اساس گزارش شبکه الاخباریه، این انفجار به کشته و زخمی شدن شماری از افراد منجر شده است، اما تاکنون آمار دقیقی از تعداد قربانیان یا هویت عاملان این حادثه منتشر نشده است.

مقام‌های امنیتی سوریه اعلام کرده‌اند تحقیقات برای روشن شدن ابعاد این انفجار و شناسایی عاملان آن ادامه دارد.