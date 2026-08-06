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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از ورود دستگاه قضایی به موضوع فوت یک مادر در بیمارستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان_ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از ورود دستگاه قضایی به موضوع فوت یک مادر در بیمارستان خبر داد و تأکید کرد: ابعاد مختلف این حادثه با دقت در حال بررسی است و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف، با مقصران احتمالی بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.
حمید حسنی نیا اظهار کرد: پس از اطلاع از وقوع این حادثه، دستورات لازم برای بررسی دقیق موضوع صادر شده و روند اقدامات انجامشده از سوی عوامل مرتبط، تحت بررسی کارشناسی و قضایی قرار گرفته است.
دادستان بم با بیان اینکه حفظ حقوق شهروندان و صیانت از سلامت مردم از اولویتهای دستگاه قضایی است، افزود: در این پرونده تمامی جوانب موضوع بررسی خواهد شد و چنانچه کوتاهی، سهلانگاری یا تخلفی از سوی هر یک از عوامل مرتبط احراز شود، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی تا روشن شدن کامل ابعاد این حادثه، موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد و نتیجه بررسیها پس از تکمیل تحقیقات اعلام میشود.