مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون، ۱۵ هزار و ۷۱۱ فقره انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و ۷ هزار و ۱۱ متر کابل غیرمجاز نیز از شبکه جدا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی عصر پنجشنبه در این خصوص اظهار کرد: اجرای موفق طرح مهتاب در کلانشهر اهواز موجب پایداری شبکه و کاهش قطع برق ناشی از حوادث و اتفاقات شده است.

وی با اشاره به اجرای این مانور در سطح تمامی امور برق مناطق و شهرستانها افزود: همکاران این شرکت بر اساس برنامه تدوین‌شده و برخط (آنلاین)، از ساعات اولیه صبح امروز اقدامات گستردهای را در جهت ساماندهی وضعیت شبکه انجام دادند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با بیان اینکه این عملیات در ۶ امور توزیع برق اهواز و سه امور تابعه با بسیج تمامی نیروهای عملیاتی و بر اساس دستورالعملهای ابلاغی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون، ۱۵ هزار و ۷۱۱ فقره انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و ۷ هزار و ۱۱ متر کابل غیرمجاز نیز از شبکه جدا شده است.

فراتی ادامه داد: تعویض ۴ هزار و ۵۰۵ دستگاه کنتور معیوب، تست و بازرسی یک هزار و ۴۷۶ فقره کنتور، نصب یک هزار و ۸۷۷ مورد فیوز محدودکننده، اجرای طرح هوشمندسازی ۱۹ هزار و ۲۶ مورد و مقابله با پنج هزار و ۵۳۰ مورد مصارف نامتعارف از جمله فعالیت‌های صورت گرفته در طرح ملی مهتاب در اهواز است.

وی تصریح کرد: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: از زمان اجرای مانورهای طرح ملی مهتاب در اهواز، ۴۲۵ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۲۴۷ کیلووات‌ساعت انرژی احصا شده که این‌گونه اقدامات به مدیریت و کنترل بار شبکه در این روزهای بسیار گرم تابستان کمک شایانی کرده است.

شانزدهمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب با هدف پایداری شبکه برق،که از صبح پنجشنبه، ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در اهواز اجرا شد