مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز کشف و توقیف هزار و ۲۸ لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون گفت: در عملیات مشترک کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز(ناحیه مسجدسلیمان ) و با هماهنگی نزدیک دستگاه‌های امنیتی استان، یک محموله قاچاق سوخت شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: در این عملیات، مقدار هزار و ۲۸ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد.

ایدون می گوید: محموله سوخت قاچاق پس از توقیف، جهت تخلیه و انجام اقدامات قانونی لازم به تأسیسات انبار نفت نظامی اهواز منتقل شد.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز اظهار داشت: این اقدام در راستای مبارزه با شبکه‌های قاچاق سوخت و صیانت از سرمایه‌های ملی صورت گرفته است.