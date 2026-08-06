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مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز کشف و توقیف هزار و ۲۸ لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان مسجدسلیمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون گفت: در عملیات مشترک کارکنان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز(ناحیه مسجدسلیمان ) و با هماهنگی نزدیک دستگاههای امنیتی استان، یک محموله قاچاق سوخت شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: در این عملیات، مقدار هزار و ۲۸ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد.
ایدون می گوید: محموله سوخت قاچاق پس از توقیف، جهت تخلیه و انجام اقدامات قانونی لازم به تأسیسات انبار نفت نظامی اهواز منتقل شد.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز اظهار داشت: این اقدام در راستای مبارزه با شبکههای قاچاق سوخت و صیانت از سرمایههای ملی صورت گرفته است.