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ایران، سرسخت در برابر دشمن

معاون رئیس جمهور آمریکا صد و پنجاه و نه روز بعد از آغاز جنگ با ایران گفته: انتظار تسلیم یا پذیرش یکطرفه خطوط قرمز آمریکا از سوی تهران، واقع‌بینانه نبود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۵- ۲۲:۱۱
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برچسب ها: جنگ علیه ایران ، افول آمریکا ، اقتدار ایران
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