ایران، سرسخت در برابر دشمن

معاون رئیس جمهور آمریکا صد و پنجاه و نه روز بعد از آغاز جنگ با ایران گفته: انتظار تسلیم یا پذیرش یکطرفه خطوط قرمز آمریکا از سوی تهران، واقع‌بینانه نبود.