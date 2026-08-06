مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت با نگاهی به سبک زندگی حسینی ایشان و با حضور مردم، طلاب و فضلا در دفتر آیت الله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام سید حسین مومن در مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت که با حضور علما، فضلا و مردم دوستدار خامنه‌ای کبیر از سوی آیت الله اراکی برگزار شد، با بیان اینکه جهان اسلام، شخصیتی کم نظیر را از دست داد گفت: سبک زندگی امام شهید انقلاب بر گرفته از مکتب اهل بیت و سید و سالار شهیدان بود.

وی با اشاره به ۴ دهه زعامت رهبر شهید به عنوان پیشوای امت اسلام افزود: در این مدت، ایران اسلامی با وحدت و همبستگی و اتکا به توان و دانش جوانان خود توانست با رهبری حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) به قله‌های برتر علمی و نظامی جهان دست یابد که حفظ و ارتقاء آن وظیفه همگان است.

حجت الاسلام مومن با قدردانی از حضور عزتمندانه مردم در تجمعات شبانه و تاکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی خطاب به دشمنان گفت: خون رهبر شهید و دیگر شهدا، پایه‌های حکومت مستبد و پوشالی تان را ویران خواهد کرد.