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مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش بر ارائه خدمات بدون وقفه به ساکنان، گردشگران و تأمین نیازهای کیش تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عزت آله محمدی با قدردانی از نقش رسانهها در انعکاس تلاش ها و خدمات در کیش، گفت: در شرایط بحران جنگ تحمیلی سوم، با تلاش شبانهروزی نیروهای بنادر و فرودگاههای کیش، خدمات بدون وقفه به ساکنان و گردشگران ارائه شد.
او از تلاش فعالان رسانه ها، از نقش خبرنگاران در اطلاعرسانی صحیح، امیدآفرین و انعکاس ظرفیتهای کیش قدردانی کرد.
محمدی، افزود: با وجود آسیبدیدگی بخشی از زیرساختهای بندرگاه و شرایط نامساعد جوی، با هماهنگی با بنادر همجوار و بخش خصوصی، جابهجایی مسافران، خودروها و تأمین کالاهای مورد نیاز کیش بدون ایجاد اختلال انجام شد.
او افزود: با حمایت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و تلاش مجموعه مدیران، برنامههای توسعه زیرساختهای حملونقل دریایی و هوایی با هدف ارتقای خدمات و افزایش رضایتمندی ساکنان و گردشگران کیش ادامه خواهد یافت.
محمدی بر تداوم تعامل با رسانهها تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی دقیق و انعکاس مطالبه های مردم از سوی خبرنگاران، نقش مهمی در بهبود خدمات و پیشبرد برنامههای توسعهای کیش دارد.