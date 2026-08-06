مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش بر ارائه خدمات بدون وقفه به ساکنان، گردشگران و تأمین نیاز‌های کیش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عزت آله محمدی با قدردانی از نقش رسانه‌ها در انعکاس تلاش ها و خدمات در کیش، گفت: در شرایط بحران جنگ تحمیلی سوم، با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های بنادر و فرودگاه‌های کیش، خدمات بدون وقفه به ساکنان و گردشگران ارائه شد.

او از تلاش فعالان رسانه‌ ها، از نقش خبرنگاران در اطلاع‌رسانی صحیح، امیدآفرین و انعکاس ظرفیت‌های کیش قدردانی کرد.

محمدی، افزود: با وجود آسیب‌دیدگی بخشی از زیرساخت‌های بندرگاه و شرایط نامساعد جوی، با هماهنگی با بنادر همجوار و بخش خصوصی، جابه‌جایی مسافران، خودرو‌ها و تأمین کالا‌های مورد نیاز کیش بدون ایجاد اختلال انجام شد.

او افزود: با حمایت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و تلاش مجموعه مدیران، برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی و هوایی با هدف ارتقای خدمات و افزایش رضایت‌مندی ساکنان و گردشگران کیش ادامه خواهد یافت.

محمدی بر تداوم تعامل با رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و انعکاس مطالبه های مردم از سوی خبرنگاران، نقش مهمی در بهبود خدمات و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کیش دارد.