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بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۵/۱۵

از پشت پرده یک ویدئوی هالیوودی تا عموی جدید بر اندازان در بسته خبری گیجگاه امشب.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۵- ۲۱:۵۴
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برچسب ها: گیجگاه ، ترامپ ، اخبار جعلی
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