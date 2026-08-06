شهید مصطفی ردانی پور برای مقابله با بدخواه این آب و خاک در نبرد حق و باطل دست به جهاد زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهید ردانی‌پور سال ۱۳۳۷ در محله پشت مسجد امام اصفهان متولد شد و پس از یک سال تحصیل در حوزه علمیه اصفهان، راهی قم و مدرسه حقانی شد.

هم‌زمان با اوج‌گیری نهضت اسلامی، به کهگیلویه و بویراحمد رفت تا مردم مناطق محروم را با آرمان‌های انقلاب آشنا کند، پس از پیروزی انقلاب، فرماندهی سپاه یاسوج را برعهده گرفت و سپس با حکم امام خمینی (ره) برای مقابله با ضدانقلاب به کردستان اعزام شد.

با آغاز جنگ تحمیلی، به جنوب آمد و در دارخوین مستقر شد، مصطفی ردانی‌پور در عملیات‌های ثامن‌الائمه، طریق‌القدس، فتح‌المبین، بیت‌المقدس، رمضان، محرم، والفجر یک و دو حضوری تعیین‌کننده داشت.

در عملیات فتح‌المبین، برادرش به شهادت رسید و خودش نیز به‌شدت مجروح شد و یک دستش آسیب دید، اما این جراحت مانع بازگشتش نشد، پس از عملیات رمضان، درخواست کرد مسئولیت فرماندهی را کنار بگذارد و به‌عنوان تک‌تیرانداز در خط مقدم بجنگد.

سرانجام ۱۵ مرداد ۱۳۶۲ در ارتفاعات حاج عمران بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید و همرزمانش هفته‌ها برای بازگرداندن پیکر تلاش کردند که هر بار تعدادی مجروح یا شهید شدند.

مادر شهید با ارسال نامه‌ای از رزمندگان خواست دیگر برای بازگرداندن پیکر فرزندش جان خود را به خطر نیندازند، از آن روز تاکنون، پیکر او در همان سرزمین باقی مانده است.

مراسم یادواره عملیات والفجر ۲ و بزرگداشت نقش‌آفرینان این عملیات سرنوشت‌ساز از جمله شهید مصطفی ردانی پور، شامگاه پنجشنبه ۱۵ مردا، با حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان، جانبازان، آزادگان و جمعی از مسئولان استانی، در سالن گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.