با گذشت دو روز از اربعین حسینی، موج بازگشت زائران به قم به اوج رسیده و حال و هوای شهر همچنان رنگ و بوی کربلا دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این روز‌ها در خیابان‌های اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)، پایانه‌های مسافربری و ورودی‌های شهر، می‌توان زائرانی را دید که با کوله‌های سفر و چهره‌هایی آمیخته به خستگی و شوق، از کربلا بازمی‌گردند. غبار راه بر لباسشان نشسته، اما شور زیارت همچنان در نگاهشان موج می‌زند.

در گوشه و کنار شهر نیز بسیاری از موکب‌هایی که در ایام اربعین میزبان زائران بودند، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. خادمانی که فرصت حضور در کربلا را نداشتند، خدمت به عاشقان امام حسین (ع) را راهی برای همراهی با این حماسه بزرگ می‌دانند و همچنان با همان اخلاص روز‌های گذشته در حال خدمت‌رسانی هستند.

هرچند سفر اربعین به پایان رسیده است، اما برای بسیاری از زائران، این پایان راه نیست؛ آنان تلاش می‌کنند پیام این مسیر را در زندگی روزمره خود جاری کنند و با الهام از مکتب عاشورا، راه و سیره امام حسین (ع) را در رفتار و سبک زندگی خود ادامه دهند.