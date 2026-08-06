به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد رضا تاجیک افزود: با هماهنگی وزارت و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، افزون بر ثبت ملی طرح های منحصر بفرد فرش ورامین مانند پاشتری، گلدانی(ظل السلطان)، خشتی،شاه عباسی و ...، روستاهای مهد این هنر اصیل ملی و جهانی شامل حصارحسن بیک، حصارقاضی، دمزآباد و خاوه را نیز در میراث ملی ثبت می‌کنیم.

طرح مینا خانی فرش دستباف ورامین در سال ۱۳۹۶ ثبت جهانی شد.