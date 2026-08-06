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رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان ورامین گفت: کارگروهی در این زمینه فعالیت خود را در زمینه تشکیل پرونده و جمع آوری مستندات روستاهای مهد و زادگاه فرش ورامین آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد رضا تاجیک افزود: با هماهنگی وزارت و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، افزون بر ثبت ملی طرح های منحصر بفرد فرش ورامین مانند پاشتری، گلدانی(ظل السلطان)، خشتی،شاه عباسی و ...، روستاهای مهد این هنر اصیل ملی و جهانی شامل حصارحسن بیک، حصارقاضی، دمزآباد و خاوه را نیز در میراث ملی ثبت میکنیم.
طرح مینا خانی فرش دستباف ورامین در سال ۱۳۹۶ ثبت جهانی شد.