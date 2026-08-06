مردم میدان‌دار در اجتماعات شبانه قدرت ایران را عاملی برای شکست طرح‌ها و نقشه‌های آمریکا دانستند. شکست‌هایی که رئیس‌جمهور آن کشور وادار به دروغ‌گویی‌های پی‌درپی می‌کند.