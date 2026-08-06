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مردم در تجمعات شبانه از شکست‌های ترامپ و دروغ‌های پی در پی او گفتند

مردم میدان‌دار در اجتماعات شبانه قدرت ایران را عاملی برای شکست طرح‌ها و نقشه‌های آمریکا دانستند. شکست‌هایی که رئیس‌جمهور آن کشور وادار به دروغ‌گویی‌های پی‌درپی می‌کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۵- ۲۱:۳۹
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برچسب ها: تجمعات مردمی ، حمایت از ایران ، اقتدار ایران ، وحدت
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