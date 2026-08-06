مدیر کل محیط زیست استان قم گفت: سه ایستگاه پایش و رصد برای ورود و خروج خودرو‌ها به منطقه حفاظت شده پلنگ دره نصب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیده مریم محمدی در جریان سرشماری در منطقه حفاظت شده پلنگ دره قم از راه اندازی ۶ ایستگاه رصد و پایش مسیر ورودی منطقه حفاظت شده خبر داد و گفت: سه ایستگاه رصد و پایش در وروی‌های پلنگ دره نصب شده و از این طریق پایش ۲۴ ساعته‌ای برای محیط بانان فراهم شده است.

مدیر کل محیط زیست استان قم افزود: این ایستگاه‌ها مجهز به دور بین‌ها پلاک خوان هستند و بر‌ای ورود و خروج خودرو‌های متخلف و ثبت تخلفات آنان راه اندازی شده است که سه ایستگاه پارسال ایجاد شده و سه ایستگاه دیگر هم تا پایان امسال در این منطقه راه اندازی خواهد شد.

محمدی با اشاره به اینکه در این سر شماری تابستانه ۴۰ نفر از محیط بانان محیط زیست قم با هدف بررسی زاد و ولد و آخرین وضعیت سلامت وحوش انجام می‌شود گفت سالیانه در دو نوبت سرشماری در منطقه حفاظت شده پلنگ دره انجام می‌شود تا آخرین وضعیت حیات وحش این منطقه مورد رصد و بررسی قرار گیرد.

وی افزود: همچنین دو گروه رصد و تصویر ب دا‌ی هوایی در این سرشماری استفاده شد و این دو گروه رصد و تصویر برداری هوایی از منطقه را انجام دادند.

وی تاکید کرد: این دوربین‌ها مجهز به هوش مصنوعی هستند و در منطقه پایش دقیق و اصولی از تعداد دقیق حیات وحش، وضعیت پوشش گیهی و بیماری‌های وحوش را می‌دهد.