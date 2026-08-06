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مسابقات بینالمللی دوومیدانی جام بلاروس با درخشش زهرا زارعی از کشورمان به عنوان برترین ورزشکار جام به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،روز پایانی مسابقات بینالمللی بلاروس عصر امروز (پنجشنبه ۱۶ مرداد) با مشخص شدن نتایج برترینها و رقابت دوومیدانیکاران کشورمان به پایان رسید.
با درخشش زهرا زارعی، دونده سرعتی کشورمان که در این مسابقات دو رکوردشکنی ارزشمند را در پی داشت، مسئولان برگزاری این رقابتها او را به عنوان برترین ورزشکار این جام انتخاب کردند. در مراسم اختتامیه نیز به این دونده شایسته ایرانی تندیس مسابقات اهدا شد.
زهرا زارعی در فینال ماده ۴۰۰ متر موفق شد با ثبت رکورد ۵۱.۰۵ ثانیه، ضمن کسب عنوان نخست، رکورد ملی این ماده را که خودش به تازگی با رکورد ۵۱.۹۷ ثانیه در مسابقات جایزه بزرگ بندر ترکمن شکسته بود، ارتقا دهد.