استاندار اردبیل گفت: بر اساس قراردادی با شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس، بزرگ‌ترین باغِ به روزِ کشور در شمال استان اردبیل ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ استاندار اردبیل در آیین امضای قرارداد احداث باغ مدرن ۱ هزار هکتاری میان شرکت سرمایه‌گذاری ماهان و شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس گفت: بر اساس این قرارداد، بزرگ‌ترین باغ مدرن کشور در شمال استان احداث می‌شود.

مسعود امامی یگانه گفت: این طرح در چارچوب مصوبات سفر رئیس جمهور به استان اردبیل و در زمینی به وسعت ۱ هزار هکتار و با سرمایه گذاری بیش از ۷ هزار میلیارد تومان احداث خواهد شد.

استاندار افزود: این طرح، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، زمینه اشتغال مستقیم ۴۰۰ نفر را نیز فراهم می‌کند.