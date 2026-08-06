

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون جهانی وزنه‌برداری پس از تغییر اوزان این رشته، رکورد‌های استاندارد جدید را اعلام کرد، اما این بار برخلاف همیشه رکورد‌های قبلی در برخی اوزان بایگانی نشد تا همچنان رکورد باقی بمانند.

از جمله این رکورد‌ها باید به رکورد ۲۶۱ علیرضا یوسفی در دوضرب دسته فوق سنگین بزرگسالان جهان و همینطور رکورد‌های ۲۳۱ و ۴۱۵ کیلوگرم علیرضا نصیری در دوضرب و مجموع دسته ۱۱۰ کیلوگرم جوانان جهان اشاره کرد که در فهرست جدید رکورد‌های دنیا همچنان حفظ شده و دیده می‌شوند.

در واقع فدراسیون جهانی رکورد‌های استاندارد جدید را فقط برای اوزان جدید اعلام کرده و رکورد‌های اوزانی که در دسته‌بندی جدید تغییری نکرده‌اند، همان رکورد‌های قبلی باقی خواهد ماند.