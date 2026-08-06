به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مسعود امامی یگانه با اشاره به اینکه دولت ایران به دنبال ایجاد فضای مناسب اقتصادی با کشور‌های همسایه به ویژه جمهوری آذربایجان است افزود: سرمایه گذاری‌های مشترک، به ایجاد بازار مشترک منجر می‌شود و این کار، سبب رونق و توسعه اقتصادی طرفین خواهد شد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه سالانه حدود ۴ میلیون تن محصولات استراتژیک در استان تولید می‌شود افزود: این امر، بستر مناسبی برای ایجاد کارخانه‌های صنایع تبدیلی و صادرات محصولات به سایر کشور‌ها محسوب می‌شود.

محمد موسی اف رئیس مرکز کارآفرینان جمهوری آذربایجان نیز با اشاره به اینکه توسعه روابط اقتصادی با ایران یکی از اهداف کارآفرینان آذربایجان است افزود: حسن همجواری و پیشنه تاریخی ما با استان اردبیل می‌تواند زمینه همکاری و مراودات تجار و سرمایه گذاران را فراهم کند.