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۴۵ ورزشکار از جمله دو ورزشکار از خراسان رضوی در مسابقات آزاد تنیس روی میز امیدهای دختر کشور به رقابت پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات آزاد تنیس روی میز امیدهای دختر کشور در سه مرحله گروهی حذفی و نهایی برگزار شد.
در مرحله گروهی این مسابقات ۴۵ دختر از سراسر کشور حضور داشتند و خراسان رضوی با دو نماینده به نام های یکتا ادیبیان و مهدیس خوش خلق در این رقابت ها حضور پیدا کرد.
در پایان این رقابت ها یکتا ادیبیان با ۱۱ پیروزی و چهار شکست با اختلاف یک امتیاز مقام چهارم امیدهای کشور را به دست آورد.