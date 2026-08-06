به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات آزاد تنیس روی میز امیدهای دختر کشور در سه مرحله گروهی حذفی و نهایی برگزار شد.

در مرحله گروهی این مسابقات ۴۵ دختر از سراسر کشور حضور داشتند و خراسان رضوی با دو نماینده به نام‌ های یکتا ادیبیان و مهدیس خوش خلق در این رقابت‌ ها حضور پیدا کرد.

در پایان این رقابت‌ ها یکتا ادیبیان با ۱۱ پیروزی و چهار شکست با اختلاف یک امتیاز مقام چهارم امیدهای کشور را به دست آورد.