مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم از شارژ دور جدید دریافت کالابرگ برای سرپرستان خانوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی آشتاب گفت: سرپرستان خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و اشخاصی که رقم انتهای کارت ملی صفر، ۱ و ۲ دارند از امروز می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های خدمات کالا برگ، اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم افزود: همچنین سرپرستان خانواری که عدد انتهای کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است از ۲۵ مرداد می‌توانند خرید نمایند.

وی گفت: کالا برگ همشهریان با عدد انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ هم از پنجم شهریورماه فعال می‌شود.