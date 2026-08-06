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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم از شارژ دور جدید دریافت کالابرگ برای سرپرستان خانوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی آشتاب گفت: سرپرستان خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و اشخاصی که رقم انتهای کارت ملی صفر، ۱ و ۲ دارند از امروز میتوانند با مراجعه به فروشگاههای خدمات کالا برگ، اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم افزود: همچنین سرپرستان خانواری که عدد انتهای کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است از ۲۵ مرداد میتوانند خرید نمایند.