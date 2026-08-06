مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، گفت: با وجود برخی محدودیت‌های ناشی از شرایط کشور، خدمات‌رسانی با حفظ کیفیت خدمات شهری ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی عدلی در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، گفت: برنامه‌ریزی‌ها براساس نیاز‌های کیش با هدف ارتقای کیفیت خدمات شهری انجام می‌شود.

او با اشاره به شرایط دوران جنگ تحمیلی سوم، وقوع سیلاب و محدودیت‌های تأمین سوخت و قیر، گفت: این عوامل روند اجرای برخی طرح‌های عمرانی را با مشکل مواجه کرد، اما با بهبود شرایط، عملیات اجرایی با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت.

عدلی، کاهش تولید پساب و محدودیت منابع آبی را از دیگر چالش‌های مدیریت فضای سبز کیش برشمرد و گفت: نیاز روزانه فضای سبز کیش حدود ۲۳ هزار مترمکعب آب است، اما حجم آب در دسترس، کمتر از نیاز واقعی است و مدیریت مصرف آب با اولویت حفظ فضا‌ی سبز کیش در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش با تأکید بر اهمیت حفظ نشان تجاری کیش در حوزه گردشگری، گفت: جمع‌آوری پسماند، نگهداری فضای سبز و نظافت معابر، نقش مهمی در رضایت شهروندان و گردشگران دارد.

عدلی از همکاری رسانه‌ها در انعکاس مطالبه های مردمی قدردانی کرد و افزود: نقد سازنده خبرنگاران در شناسایی مشکلات و اولویت‌بندی اقدامات، نقش مؤثری در بهبود خدمات شهری دارد.