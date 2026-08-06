به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نتایج مسابقات استاندارد قهرمانی استان خراسان رضوی سال ۱۴۰۵ که با حضور ۱۶۰ بازیکن در ۹ دور به روش سوئیسی و به میزبانی هیئت شطرنج خراسان رضوی برگزار گردید، مشخص شد.

در این مسابقات و در بخش آقایان سید محمد جوادی مدال طلا کسب کرد و ابوالفضل شیری به مدال نقره و امیرارسلان ذیحقی به مدال برنز دست یافتند.

در بخش بانوان هم ثنا شادان‌ پور به مقام قهرمانی رسید، فاطمه رحیمی مهنه در جایگاه نایب قهرمانی قرار گرفت و مهلا میرشیر صاحب مدال برنز شد.

در بخش جوایز ویژه این مسابقات هم، یوسف پیرزاد؛ نفر اول زیر ۱۴ سال، ماهان یوسفی نفر اول زیر ۱۲ سال و مرصاد گلشاهی نفر اول زیر ۱۰ سال شدند.

همچنین برسام ژیان نفر اول زیر ۸ سال؛ علیرضا موذن نفر اول پیشکسوتان، محمدصالح ذبیحی نفر برتر زیر ریتینگ ۱۷۵۰ و مبینا رضوی نفر برتر زیر ریتینگ ۱۵۵۰ شدند.

پدرام اولیازاده به عنوان سرداور، فاطمه میرزاییان به عنوان جانشین سرداور و کوثر علیزاده، منیژه حداد و جمال دربانیان به عنوان داوران قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند.