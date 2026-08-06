وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی مشترک، سازوکار‌های اجرایی افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، نحوه تأمین منابع و شناسایی دقیق مشمولان را بررسی کردند تا روند تقویت حمایت‌های معیشتی از دهک‌های هدف وارد مرحله اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش‌تر از بررسی سناریو‌های افزایش رقم کالابرگ برای دهک‌های پایین درآمدی خبر داده و اعلام کرده بود که دولت در حال نهایی کردن تصمیمات مربوط به این موضوع است.

پیش از این هم وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بر ضرورت تقویت قدرت خرید خانوار‌های هدف و افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کرده و خواستار تسریع در بررسی و تصمیم‌گیری درباره این موضوع شده بود.

در کنار این پیگیری‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان دستگاه متولی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، اقدامات مربوط به شناسایی مشمولان، به‌روزرسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، نظارت بر اجرای طرح و تدوین سازوکار‌های اجرایی پرداخت را دنبال کرده است.

در ادامه هماهنگی‌های میان دستگاه‌های اجرایی، طی روز‌های گذشته نشست تخصصی مشترکی با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از معاونان دو وزارتخانه، از جمله معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی و مدیران و کارشناسان دو دستگاه برگزار شد، ابعاد تخصصی و اجرایی تعیین ضوابط پرداخت کالابرگ، نحوه تأمین منابع، شناسایی دقیق جامعه هدف و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری این نشست، ادامه روند هماهنگی دولت برای اجرای هدفمندتر طرح کالابرگ الکترونیکی و تقویت حمایت از دهک‌های هدف به شمار می‌رود؛ روندی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اکنون وارد مرحله بررسی‌های مشترک و تدوین سازوکار‌های اجرایی شده است.