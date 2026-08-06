نشریه انگلیسی نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کمپ دیوید به دلیل کمبود مهمات در جنگ با ایران، از هگزت وزیر جنگش خشمگین شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزنامه ایندیپندنت امروز نوشت: طبق یک گزارش جدید، دونالد ترامپ هفته گذشته در کمپ دیوید به دلیل کمبود مهمات که می‌تواند گزینه‌های نظامی رئیس جمهور در جنگ ایران را محدود کند، پیت هگزت را شماتت کرد. هگزت رئیس پنتاگون ظاهراً معاون خود استفن فینبرگ را به دلیل عدم اطمینان از اطلاع کامل رئیس جمهور از این موضوع سرزنش کرده است.

دو نفر از افراد آگاه به واشنگتن پست به این روزنامه گفتند که در جریان این تبادل نظر در حاشیه جلسه کابینه ترامپ در روز جمعه، ترامپ از هگزت خواست توضیح دهد که چرا ظاهراً در مورد کاهش ذخایر سلاح گمراه شده است و گفت که فکر می‌کند این مشکل حل شده است. دولت ترامپ این گزارش را تکذیب کرده است.

با ورود جنگ به ششمین ماه خود، گزارش شده است که پنتاگون با کمبود رهگیر‌های موشکی مواجه است.

بر اساس گزارشی از مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی که ماه گذشته منتشر شد، ارتش ایالات متحده پیش از جنگ ۲۳۳۰ سامانه پاتریوت و ۴۵۲ سامانه دفاع منطقه‌ای ارتفاع بالا در اختیار داشت. در این گزارش آمده است که تا ۲۷ ژوئیه تخمین زده می‌شود ۷۵۹ تا ۸۲۷ سامانه پاتریوت و ۲۳۴ تا ۲۷۸ سامانه تاد باقی مانده باشد.

هگزت ماه گذشته در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه سنا گفت: عملیات نظامی ایالات متحده در ایران حدود ۳۷.۵ میلیارد دلار هزینه داشته است. وی همچنین از کنگره ۶۷ میلیارد دلار اضافی برای بخشی از آن، برای پر کردن ذخایر تسلیحات درخواست کرد و دولت بایدن را به دلیل عدم تأمین بودجه مناسب برای وزارت جنگ آمریکا سرزنش کرد.

وی در جلسه استماع ۲۱ ژوئیه گفت: این بودجه خطوط تولید را گسترش داده و تحویل مهمات مورد نیاز را تسریع می‌کند. ما در مورد موتور‌های موشک سوخت جامد، مهمات حمله مستقیم مشترک (JDAMs)، موشک‌های مافوق صوت و قابلیت‌های ضد پهپاد صحبت می‌کنیم. کارولین لیویت سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید از هگزت دفاع کرده و گزارش واشنگتن پست در مورد گفتگوی او با ترامپ در کمپ دیوید را صد در صد اخبار جعلی خوانده است.

لیویت به این نشریه گفت: به معنای واقعی کلمه هرگز چنین اتفاقی نیفتاده است و رئیس جمهور ترامپ نهایت اعتماد را به وزیر هگزت دارد. شان پارنل سخنگوی ارشد پنتاگون نیز این گزارش را رد کرد و به واشنگتن پست گفت: وزیر هگزت کسی را در مورد وضعیت مهمات ما گمراه نکرده و معاون وزیر، فینبرگ را سرزنش نکرده است. این ادعا‌ها در مورد ذخایر خالی شده، اختلافات داخلی، به همان اندازه خیالی‌اند.