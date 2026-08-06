به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با اعلام فدراسیون فوتبال؛ از ۵ بازیکن فوتسال بانوان خراسان به نام های آیلین نامدار، مهناز حسین پور؛ ریحانه شبان، زهرا پرهنر و نادیا مهجور آبادی برای حضور در اردوهای آماده سازی تیم ملی فوتسال بزرگسالان ایران دعوت شد.

آیلین نامدار، مهناز حسین پور و ریحانه شبان باید در روز ۱۸ تا ۲۱ مرداد و زهرا پرهنر و نادیا مهجور آبادی از ۲۱ تا ۲۳ مرداد در این اردوها در مرکز ملی فوتبال ایران در تهران حضور یابند.