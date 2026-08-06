به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معصومه عسگری افزود: صحت، دقت و شفافیت اطلاعات ارائه ‌شده از سوی صنایع، نقش مهمی در پایش آلاینده ‌ها و حفاظت از محیط زیست دارد.

وی گفت: کارشناسان این اداره به ‌صورت مستمر عملکرد آزمایشگاه‌ های معتمد را در اجرای برنامه‌ های نمونه ‌برداری، اندازه ‌گیری و ارائه نتایج خوداظهاری واحدهای صنعتی رصد و پایش می‌ کنند تا از رعایت ضوابط و دستورالعمل ‌های سازمان حفاظت محیط زیست اطمینان حاصل شود.

او افزود: خوداظهاری زمانی می ‌تواند مبنای تصمیم‌ گیری‌ های زیست ‌محیطی قرار گیرد که نتایج آن از سوی آزمایشگاه‌ های معتمد دارای صلاحیت، با رعایت استانداردهای فنی و اصول نمونه‌ برداری تهیه و ارائه شود.

عسگری تاکید کرد: در جریان این رصدها، نحوه نمونه ‌برداری، انطباق روش ‌های آزمون با دستورالعمل ‌های ابلاغی، کیفیت گزارش ‌های ارائه‌ شده و صحت داده‌ های ثبت ‌شده مورد بررسی قرار می ‌گیرد و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا تخلف، اقدامات قانونی مطابق ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست اجرا‌ می شود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط ‌کریم با تأکید بر همکاری صنایع در اجرای دقیق برنامه‌ های خوداظهاری گفت: هدف از این نظارت‌ ها، ارتقای کیفیت پایش ‌های زیست‌ محیطی، افزایش دقت اطلاعات، پیشگیری از آلودگی و صیانت از سلامت شهروندان و محیط زیست است و اداره حفاظت محیط زیست با جدیت این روند را ادامه خواهد داد.