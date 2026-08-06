تشدید حملات نظامی یمن در دریای سرخ و خلیج عدن علیه کشتی‌های سعودی در ادامه معادله محاصره در برابر محاصره انجام می‌شود؛ اقدامی که یمن آن را پاسخی به ۱۲ سال محاصره هوایی، زمینی و دریایی و بحران انسانی ناشی از آن مطرح کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از صنعا؛ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: نیرو‌های مسلح یمن به لطف خداوند توانستند کشتی نفتکش سعودی را در شمال دریای سرخ، در مقابل منطقه ینبع، با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار دهند. این حمله به لطف خداوند با دقت به هدف اصابت کرد. نیرو‌های مسلح یمن تأکید می‌کنند عملیات هدف قرار دادن کشتی‌های نفتی سعودی در شمال دریای سرخ ادامه خواهد یافت و تشدید خواهد شد تا تمامی مسیر‌های عبور از این منطقه بسته شود و معادله «محاصره در برابر محاصره» تثبیت گردد.

هدف از محاصره بنادر و فرودگاه‌های یمن تنها یک فشار اقتصادی یا سیاسی نبود، بلکه هدف اصلی، تخریب آنها بود که در خلال تجاوز نظامی آمریکایی سعودی بار‌ها هدف قرار گرفتند. با این حال، برغم بمباران‌های گسترده فرودگاه‌ها، بار دیگر بازسازی و آماده بهره‌برداری شدند. آخرین مورد نیز حمله عربستان سعودی به فرودگاه صنعا بود که با هدف جلوگیری از پرواز‌های بشردوستانه میان صنعا و تهران انجام شد؛ اما فرودگاه خیلی زود بازسازی شد و دوباره به مرحله آمادگی عملیاتی بازگشت.

حمید الرفیق، کارشناس حقوقی می‌گوید: یکی از پیامد‌های محاصره ظالمانه به‌طور کلی، گرسنگی دادنِ نظام‌مند به غیرنظامیان و کشتار آنان است به‌ویژه از طریق هدف قرار دادن مواد غذایی، دارو و دیگر اقلام حیاتی. بنابراین بازگشایی فرودگاه صنعا برای مردم یمن یک ضرورت فوری است تا بسیاری از بیماران بتوانند از طریق این فرودگاه برای درمان و دریافت خدمات پزشکی سفر کنند.

پس از بازگشایی فرودگاه صنعا، اکنون مردم در انتظار رفع محاصره هستند تا شاید خطر یک فاجعه انسانی بزرگ از یمن دور شود. صد‌ها هزار بیمار به دلیل کمبود دارو یا ممانعت از سفر، جان خود را از دست می‌دهند و صد‌ها هزار نفر دیگر نیز به دلیل ادامه تحریم مواد غذایی و سایر نیاز‌های اساسی زندگی که تنها به میزان محدود و طبق اجازه عربستان سعودی وارد می‌شوند، با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

آتش‌بس پایان یافت و جنگ از سر گرفته شد، اکنون تمام امید مردم یمن به موشک‌هایی گره خورده که قرار است معادله کشتار تدریجی مردم یمن را در هم بشکند.