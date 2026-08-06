مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز گفت:عصر امروز یک باب واحد مسکونی در لک لر تبریز بر اثر اتصال جریان برق دستگاه الکتریکی طعمه حریق شد و خسارات مالی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، نوبری گفت:بر اثر اتصال جریان برق دستگاه الکتریکی سشوار طعمه حریق شد و به دنبال آن اتاق خواب نیز در آتش سوخت.

وی ادامه داد: این آتش سوزی که در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه رخ داد باعث شد آتش سوزی با سرایت به سایر قسمت‌های واحد مسکونی خسارات جدی وارد کند که با گزارش این حادثه به سازمان آتش نشانی تبریز از سوی شهروندان و اعزام نیرو‌های آتش نشانی مهار و اطفای حریق شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز افزود:به دنبال آتش سوزی گسترده و اشباع ساختمان با دود، گروه اعزامی با اجرای عملیات تخلیه دود و انتقال دو نفر از ساکنان دود گرفته سایر طبقات، به تلاش خود پایان دادند.