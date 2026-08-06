یان دیومانده، ستاره ساحل عاجی تیم فوتبال لایپزیش با قراردادی به ارزش ۱۴۰ میلیون یورو به باشگاه رئال مادرید پیوست.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فوتبال رئال مادرید به طور رسمی از حضور یان دیومانده در جمع کهکشانی‌ها خبر داد. در اطلاعیه‌ای که این باشگاه صادر کرده آمده است: باشگاه‌های فوتبال رئال مادرید و لایپزیش برای انتقال یان دیومانده به توافق رسیده و این بازیکن، با قراردادی ۷ ساله (تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۳۳ میلادی) به این باشگاه اسپانیایی ملحق شده است.

بر اساس اخبار منتشر شده این بازیکن ۱۹ ساله با قراردادی به مبلغ ۱۲۵ میلیون یورو و ۱۵ میلیون یورو پاداش به رئال پیوسته است.

رکورد قبلی باشگاه رئال مادرید در اختیار جود بلینگام بود که در سال ۲۰۲۳ با قراردادی به ارزش حدود ۱۰۳ میلیون یورو (به‌علاوه پاداش‌ها) از دورتموند به رئال پیوست. حالا مدیران رئال با سرمایه‌گذاری بی‌سابقه روی ستاره ۱۹ ساله ساحل عاج، نشان داده‌اند که او را یکی از ستون‌های اصلی پروژه آینده باشگاه می‌دانند.

دیومانده تنها یک سال قبل از لگانس راهی لایپزیش شده بود، اما عملکرد خیره‌کننده‌اش در بوندس‌لیگا و جام جهانی ۲۰۲۶ باعث شد رئال مادرید رقابت با چند باشگاه بزرگ اروپایی را ببرد و حاضر شود برای جذب او مبلغی بی‌سابقه بپردازد. مبلغ پایه انتقال ۱۲۵ میلیون یورو است و با فعال شدن بند‌های پاداش، ارزش نهایی آن به ۱۴۰ میلیون یورو خواهد رسید.

با این انتقال، دیومانده پس از نیمار (۲۲۲ میلیون یورو)، امباپه (۱۸۰ میلیون یورو)، دمبله (۱۴۸ میلیون یورو) و الکساندر ایساک (۱۴۵ میلیون یورو)، در رده پنجم گران‌ترین نقل‌وانتقالات تاریخ فوتبال قرار می‌گیرد.