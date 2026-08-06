به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ مسافران راه آهن در انگلیس، پس از قطعی برق با هرج و مرج در سفر مواجه شدند. شرکت‌های راه آهن که تحت تأثیر این اختلال قرار گرفته‌اند شامل آوانتی وست کوست، ایست میدلندز، نورترن، ترنس پنین اکسپرس و ترانسپورت فور ولز هستند.

شرکت ملی راه‌آهن انگلیس اعلام کرد قطار‌ها در سراسر منچستر بزرگ، میدلندز و شمال غربی انگلستان تا یک ساعت لغو یا به تأخیر افتاده‌اند. راه آهن انگلیس در حال رفع مشکل برق در یکی از مراکز ارتباطی خود است.

حمل و نقل جایگزین راه آهن برای مسافران ترتیب داده نشده است. شرکت ملی راه‌آهن از مسافران می‌خواهد که بررسی کنند که آیا سفرشان در محل آن تحت تأثیر قرار گرفته است یا خیر. اپراتور قطار نورترن ریل به مشتریان توصیه کرده بود که سفر نکنند و گفت که خدمات قادر به ارائه خدمات در چندین خط مسیر در شمال غربی انگلیس نیستند.

شرکت راه‌آهن ایست میدلندز اعلام کرد، قطار‌های مسیر‌های لیورپول لایم استریت، ناتینگهام و نوریچ قادر به تردد بین شفیلد و لیورپول لایم استریت نیستند.

هنوز علت قطعی برق اعلام نشده است.

در پی بروز این اختلال، برنامه سفر هزاران مسافر دچار به هم ریختگی شد و خساراتی به آنان وارد آمد.