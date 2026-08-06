به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه توقف خودرو‌های عبوری برای تماشای یک سانحه رانندگی در پل سریز یاسوج، به تصادف زنجیره‌ای منجر شد، گفت: در مجموع این دو حادثه ۲۲ نفر مصدوم شدند که ۲۱ نفر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل و یک نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد.

غفار فرد با بیان اینکه وضعیت عمومی همه مصدومان پایدار است، افزود: در این عملیات، هفت تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ و یک تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان در امداد رسانی، درمان و انتقال مصدومان مشارکت داشتند.