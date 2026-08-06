تیم‌های فوتبال آلومینیوم و مس شهربابک در دیدار تدارکاتی به تساوی یک _ یک رسیدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و مس شهربابک که خود را برای حضور در فصل جدید لیگ برتر آماده می‌کنند، از ساعت ۱۷ پنج‌شنبه در دیداری دوستانه در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی تهران به مصاف هم رفتند.

شاگردان پیروز قربانی که در دو دیدار تدارکاتی اخیرشان در اردوی پایتخت دو پیروزی مقابل منتخب تهران و گل‌گهر سیرجان داشتند، در دیدار امروز هم به دنبال کسب برتری بودند، اما یک ضربه پنالتی آلومینیوم منجر به گل نشد و یک توپ هم با ضربه ابوالفضل قنبری به تیرک افقی دروازه مس شهربابک اصابت کرد.

تیم فوتبال آلومینیوم در دیداری که عملکرد هجومی و حساب شده داشت، با دو ترکیب متفاوت در هر دو نیمه مقابل مس شهربابک قرار گرفت، اما در لحظات پایانی نیمه نخست روی حرکت انفرادی و شوت زیبای سجاد جعفری گل نخست را دریافت کرد.

شاگردان پیروز قربانی پس از حملات پرشمار روی دروازه مس شهربابک، در لحظات پایانی مسابقه روی ریباند شوت سید مهدی مهدوی و ضربه تمام کننده ساسان حسینی به گل تساوی دست پیدا کردند تا این دیدار با نتیجه یک بر یک خاتمه پیدا کند.

حسین عبدی، سرمربی و اعضای تیم فوتبال المپیک ایران هم نظاره‌گر مسابقه تدارکاتی تیم‌های آلومینیوم و مس شهربابک بودند.