رئیس اتاق اصناف کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل ۸۰۰ پرونده تخلف صنفی با گزارش‌های مردمی خبر داد و گفت: از ابتدای امسال از ۳ هزار و ۲۰۰ واحد صنفی در استان بازرسی انجام شد که در این رابطه ۷۳۰ واحد متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اتاق اصناف کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل ۸۰۰ پرونده تخلف صنفی با گزارش‌های مردمی خبر داد و گفت: از ابتدای امسال از ۳ هزار و ۲۰۰ واحد صنفی در استان بازرسی انجام شد که در این رابطه ۷۳۰ واحد متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.