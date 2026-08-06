معجزه همدلی و تاب آوری آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها همچون سایر ملت ایران این روز‌ها سبب خشم و ناامیدی دشمنان شده است.

خروش آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها در یکصد و پنجاه و نه شب میدان دار در خیابان

خروش آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها در یکصد و پنجاه و نه شب میدان دار در خیابان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مرزنشینان غیور جنوب غرب خوزستان یکصد و پنجاه و نه شب در تجمعات و میدان داری شبانه خود علاوه بر ضرورت حضور مردم در سنگر خیابان، با توجه به شرایط جنگی و ضرورت حفظ همدلی و مواسات در یاری رسانی به یکدیگر به ویژه اقشار آسیب پذیر تاکید کردند.

اهالی این خطه از کشور خاطرنشان کردند: ما هم اکنون در جنگ پیروز شده‌ایم و اکنون تثبیت این پیروزی یک ضرورت است. همین حضور ما در میدان دشمن را ناامید کرده است.

حاضران با فریاد‌های مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل تصریح کردند: حضور و ایستادگی مردم در مقابل دشمن پیام وحدت را برای دشمنان به همراه دارد.