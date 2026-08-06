پیش‌بینی ۲۵ هزار و ۲۹۰ فضای پارکینگ در نقاط مختلف شهر مشهد و تقویت گسترده ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از جاده‌ای، ریلی و هوایی برای زائران شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی ستاد دهه پایانی ماه صفر خراسان رضوی با اشاره به تمهیدات ترافیکی و حمل‌نقلی برای دهه آخر گفت: با توجه به حجم بالای سفرهای خودرویی به مشهد یکی از دغدغه‌های اصلی ستاد، موضوع پارکینگ و تسهیل تردد در هسته مرکزی شهر است.

حجت‌الله شریعتمداری افزود: برای کاهش بار ترافیکی معابر منتهی به حرم مطهر رضوی ۲۵ هزار و ۲۹۰ فضای پارک خودرو در نقاط مختلف شهر پیش‌بینی شده است تا زائرانی که با خودروی شخصی سفر می‌کنند، بدون دغدغه با دسترسی آسان به خطوط حمل‌ونقل عمومی، خودروی خود را در محل‌های امن پارک کنند.

وی ادامه داد: برای انتقال روان زائران از پارکینگ‌ها به حرم مطهر، ناوگان اتوبوسرانی شهری در خطوط منتهی به هسته مرکزی شهر با ۲۵۰ دستگاه اتوبوس ویژه تقویت شده است تا زائران پس از پارک خودرو کم‌ترین فاصله و زمان را برای رسیدن به حرم رضوی داشته باشند.

شریعتمداری در خصوص وضعیت ناوگان بین‌شهری نیز گفت: ناوگان جاده ای با به‌کارگیری بیش از هزار و۸۰۰ دستگاه اتوبوس تقویت شده است.

وی با اشاره به اضافه شدن ۵۶ رام قطار جدید افزود: مجموع رام‌های فعال به ۱۳۶ مورد رسیده که ظرفیت جابه‌جایی روزانه ۶۴ هزار مسافر را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای ۲۸۰ پرواز روزانه به مقصد فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد نیز انجام شده است.

سخنگوی ستاد دهه پایانی صفر گفت: پیش‌بینی اسکان برای بیش از ۲ میلیون نفر در روز و توزیع ۱۰ هزار تن ارزاق عمومی از جمله دیگر اقداماتی است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی در حال اجرا است.