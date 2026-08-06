مردم ولایتمدار دیار مقاومت در شب ۱۵۸ از اجتماعات مردمی، بار دیگر بر حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، راه شهدا و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.

شب ۱۵۸ کرمان؛ همدلی و وفاداری به انقلاب اسلامی

شب ۱۵۸ کرمان؛ همدلی و وفاداری به انقلاب اسلامی

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ اجتماع خودجوش و پرشور مردمی در موج ۱۵۸‌ ، به خون‌خواهی امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی اختصاص داشت.

در این مراسم قشرهای مختلف مردم با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و پرچم‌های سرخ خون‌خواهی بار دیگر حماسه‌ای از جنس غیرت و ولایتمداری را در تاریخ این دیار ثبت کردند و طنین شعار‌های انقلابی و همخوانی سرود‌های ملی و میهنی سرشار از عاطفه و همبستگی بود.