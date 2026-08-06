به گزارش ان‌بی‌سی، پس از تماس تلفنی خشمگینانه دونالد ترامپ با مقام‌های وزارت جنگ آمریکا، پنتاگون نشستی اضطراری را برای بررسی کمبود تسلیحات برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی امروز به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد که معاون وزیر دفاع آمریکا جمعه شب مقام‌های ارشد نظامی و مسئولان خرید و تأمین تجهیزات نظامی را به سرعت برای بررسی راه‌های حل سریع کمبود تسلیحات آمریکا گرد هم آورد.

این نشست به ریاست مقام دوم پنتاگون استیون فاینبرگ، پس از آن برگزار شد که منابع، تماس ترامپ با مقام‌های دفاعی را «خشمیگنانه» توصیف کردند.

در گزارش‌های متعدد اخیر رسانه‌های آمریکایی، مقام‌های این کشور درباره کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده در پی جنگ با ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

پیش‌تر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داد که در نشست جمعه در کمپ دیوید، تنش‌ها به اوج رسید و دونالد ترامپ، وزیر جنگ را به دلیل کاهش ذخایر موشکی آمریکا که گزینه‌های حمله به ایران را محدود کرده، مورد بازخواست قرار داد.

در این گزارش تاکید شده که کاهش موجودی تسلیحات دوربرد نقطه‌زن و رهگیر‌های پدافند هوایی، در تصمیم ترامپ برای توقف حملات گسترده جدید علیه ایران نقش داشته است.

بر اساس این گزارش، هنگامی که رئیس‌جمهور آمریکا در کمپ دیوید، هگزث را درباره کاهش ذخایر مورد بازخواست قرار داد، وزیر جنگ از عملکرد خود دفاع کرد و مسئولیت را متوجه استیون فاینبرگ، معاون خود دانست و ادعا کرد که فاینبرگ نتوانسته کاخ سفید را به‌موقع در جریان بگذارد.