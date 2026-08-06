فرماندهی انتظامی استان قزوین در پی رصد مستمر فضای مجازی، فردی را که با انتشار مطالب هنجارشکنانه و توهین‌آمیز به زائران اربعین، امنیت روانی جامعه را هدف قرار داده بود، شناسایی و در محل کارش بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بنا بر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس قزوین، سربازان گمنام امام زمان(ع) در فرماندهی انتظامی استان قزوین در پی رصدهای مستمر فضای مجازی، فردی را که با اتخاذ رویکردی هنجارشکنانه ، اقدام به انتشار مطالب توهین آمیز به زائران اربعین اباعبدالله الحسین(ع) در صفحه فضای مجازی خود کرده بود، شناسایی کردند.

بر اساس این گزارش، متهم که با هدف خدشه به امنیت روانی جامعه و توهین به زائران اربعین اقدام به انتشار استوری‌های توهین آمیز کرده بود، در محل کار خود دستگیر شد.

فرماندهی انتظامی استان قزوین ضمن هشدار به برهم‌زنندگان نظم عمومی و امنیت روانی جامعه تأکید کرد: هرگونه فعالیت در فضای مجازی که با هدف توهین به ارزش‌های مذهبی، ملی و میهنی باشد، با رصد دقیق پلیس مواجه شده و با متهمان طبق قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.