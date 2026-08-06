بخشدار مرکزی تفت: ورود به روستای ده بالا مستلزم پرداخت ورودی است و این هزینه صرف آبادانی روستا می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آبداری گفت: جمعیت ساکن در روستای ده بالا حدود پانصد نفر است در صورتیکه جمعیت شناور در این روستا پانزده تا بیست هزار نفر است و تمامی سرانه این روستا، حتی مبلغی بیشتر از سرانه هزینه جمع آوری پسماند این روستا می شود.



وی ادامه داد: شورا و دهیاری و با تایید مراجع ذی صلاح ( فرمانداری ) تصمیمی را مصوب کردند که از ظهر چهارشنبه تا جمعه و همچنین در روزهای تعطیل در ورودی این روستا ایستگاهی جهت دریافت ورودی مستقر شود.



بخشدار مرکزی تفت گفت: این هزینه صرف آبادانی روستا در زمینه های زیرساختی، و محیط زیست و... شود.

آبداری ادامه داد: به افراد ساکن در این جهت تردد در روستا یک کارت ویژه جهت تردد تعلق می گیرد.