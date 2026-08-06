با نظر کادر فنی محمدحسین فلاح و محمد حسین باصری ۲ بازیکن دیگر به تیم صنعت نفت آبادان پیوستند تا طلایی پوشان فصل جدید را در لیگ برتر فوتبال کشور آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمد حسین فلاح مدافع چادرملو با امضای قراردادی رسمی به جمع طلایی‌پوشان آبادان اضافه شد.

فلاح که سابقه حضور در تیم‌های پیکان، چادرملو و نیروی زمینی را در کارنامه دارد، با نظر کادر فنی و پس از توافق با مدیران باشگاه، قرارداد خود را با صنعت‌نفت آبادان به امضا رساند.

محمد حسین باصری مهاجم فصل گذشته مس شهر بابک هم پیراهن زرد صنعت نفت آبادان را به تن کرد.

باشگاه صنعت‌نفت آبادان با محمدحسین باصری، بهترین گلزن فصل گذشته مس شهر بابک که ۱۳ گل به ثمر رسانده بود به توافق نهایی رسید و این مهاجم با امضای قراردادی به جمع زردپوشان آبادانی پیوست.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که به‌عنوان آخرین تیم این فصل لیگ برتر، سرمربی خود را معرفی کرد و دیرتر از سایر رقبا وارد بازار نقل و انتقالات تابستانی شده است، این روز‌ها فعالیت گسترده‌ای را در دستور کار دارد تا در فاصله کمتر از ۹ روز تا شروع لیگ بیست و ششم، هرچه زودتر ساختار تیم خود را منسجم کند.

پیش از این میثم تهی‌دست، احمد گوهری، متین کریم‌زاده، محمد آقاجان‌پور و میلاد فخرالدینی به عضویت صنعت نفت درآمده بودند تا این تیم با ترکیبی از بازیکنان باتجربه، برای رقابت‌های فصل جدید آماده شود.

صنعت نفت آبادان در هفته نخست لیگ برتر در ورزشگاه تختی آبادان روز شنبه ۲۴ مرداد از تیم ملوان بندرانزلی پذیرایی می‌کند.