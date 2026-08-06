به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ سعید شریف زاده عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در سفر به کرمان در اینباره گفت: در این سفر موانع پیش روی طرح ملی جی نف _ طرح پلاک کوبی کدپستی با حضئر مسئولان استانی بررسی شد وامید است این طرح در استان تا پایان شهریور تکمیل شود.

به گفته خانم مهدوی معاون استاندار، در ۹۰ درصد شهر‌ها و ۶۰ درصد روستا‌های استان عملیات پلاک کوبی انجام شده است.

GNAF مخفف Geo Coded National Address File به معنی پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده است که امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌کند.

تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، مبادلات کالا، خدمات پستی و بررسی و رسیدگی به امور مردم، کاهش حضوری مردم در ادارات، کاهش دیوانسالاری و به طور کلی تسریع در امور مردم، از جمله مزایای تمایز کد شناسایی اماکن است.

هدف از اجرای طرح GNAF، هویت بخشی به مکان‌هاست و در خلال اجرای این طرح، ابتدا مردم و سپس ادارات خدمات‌رسان و دستگاه‌های اجرایی استان، ذینفع این طرح هستند.

در اجرای جی‌نف، همانند کد ملی افراد، برای مکان‌ها کد شناسایی یکتا صادر خواهد شد و اجرای طرح پایگاه استاندارد نشانی مکان محور، در مدیریت امور شهری بسیار تاثیرگذار است؛ بنابراین به علت اهمیت این موضوع در پست به عنوان یکی از برنامه‌های وزیر ارتباطات نام برده شده است.