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دادستان تهران در مورد آخرین اقدامات قوه قضائیه برای وصول تعهدات ارزی، از تهاتر ۱۶۷۳ میلیارد تومان از اموال شرکتهای تراستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی دادستان تهران در مورد آخرین اقدامات قوه قضائیه برای وصول تعهدات ارزی، از تهاتر ۱۶۷۳ میلیارد تومان از اموال شرکتهای تراستی، وصول چندین میلیون دلار، یورو و درهم و توقیف گسترده اموال منقول و غیرمنقول این شرکتها خبر داد.
صالحی افزود: در یک پرونده ۵۰ میلیون دلار، در پروندهای دیگر ۵۵ میلیون یورو و در پرونده سوم نیز ۵۳ میلیون درهم وصول شده است.
دادستان تهران تاکید کرد روند توقیف و ضبط این اموال برای وصول ارزهای واصلنشده، بهصورت جدی دنبال میشود. ***