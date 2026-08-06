

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال جوانان ایران در آخرین دیدار تدارکاتی چهارمین مرحله اردوی آماده‌سازی خود، مقابل تیم بزرگسالان فجر شهید سپاسی شیراز به تساوی یک بر یک رسید.

شاگردان قاسم حدادی‌فر از ساعت ۱۷ پنجشنبه در زمین شماره ۲ مرکز ملی فوتبال، سومین و آخرین دیدار تدارکاتی خود در چهارمین مرحله اردوی آماده‌سازی برای حضور در مسابقات گروه C جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا را برگزار کردند که این مسابقه در نهایت با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

امیرمهدی مقصودی (ماهان مشابه)، علی مستانی، پویا اسمی، وسام ساکی، محمدعلی صحنه (محمدامین حسینی)، آرین معالی (امیرمهدی یحیایی)، پرهام حسنی (ماهان بهشتی)، ماهان اکبرزاده (بنیامین علیپور)، مهدی چشم‌به‌راه (مرتضی فرخانی)، جعفر اسدی (عرفان خدادادیان) و امیررضا ولی‌پور (ابوالفضل زاده‌عطار (محمدرضا عباسی).

نکته: یاسین زارع نیز به جای ماهان بهشتی وارد زمین شد.

نیمه نخست با وجود برتری نسبی و خلق چند موقعیت مناسب از سوی ملی‌پوشان جوان، بدون گل پایان یافت.

در نیمه دوم و در دقیقه ۶۳، ماهان احمدزاده با ضربه سر دروازه تیم فوتبال جوانان را باز کرد تا شاگردان رسول خطیبی پیش بیفتند.

پس از دریافت گل، جوانان ایران حملات خود را افزایش دادند و سرانجام در دقیقه ۹۰، عرفان خدادادیان با شوتی زیبا از پشت محوطه جریمه گل تساوی را به ثمر رساند تا این دیدار با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت.

این دیدار با حضور چهره‌هایی، چون محمد رحمان سالاری، عضو هیئت رئیسه فدراسیون، جواد نکونام، کاپیتان پیشین تیم ملی ابراهیم صادقی، بازیکن اسبق تیم ملی، سمیه دهقانیان رئیس دپارتمان جوانان فدراسیون فوتبال، ارمغان احمدی سرمربی تیم نوجوانان، حمید رجبی، پیشکسوت فوتبال و حاتم احمدی مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی از نزدیک برگزار شد.