

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رستگاری گفت: قریب به ۷۱ هزار نفر از هم استانی‌ها در سامانه سماح ثبت نام کرده و در این همایش شرکت کردندکه بخش عمده زائران به وطن بازگشته‌اند.



وی ادامه داد: ۱۴ هزار و پانصد نفر با اتوبوس اعزام شدند که ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر از این تعداد تا این ساعت بازگشته‌اند ، ۱۰۰۰ نفر نیز با قطار اعزام و بازگشته‌اند و ۱۲۲۶ نفر نیز با ۹ سورت پرواز اعزام شده و بازگشته‌اند.



دبیر ستاد اربعین افزود: هم اکنون اتوبوس در مرز چذابه و مرز مهران آماده خدمات دهی برای بازگشت بقیه زائران است.





