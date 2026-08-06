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دبیر ستاد اربعین در استان یزد : بخش عمده زائران اربعین به وطن بازگشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رستگاری گفت: قریب به ۷۱ هزار نفر از هم استانیها در سامانه سماح ثبت نام کرده و در این همایش شرکت کردندکه بخش عمده زائران به وطن بازگشتهاند.
وی ادامه داد: ۱۴ هزار و پانصد نفر با اتوبوس اعزام شدند که ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر از این تعداد تا این ساعت بازگشتهاند ، ۱۰۰۰ نفر نیز با قطار اعزام و بازگشتهاند و ۱۲۲۶ نفر نیز با ۹ سورت پرواز اعزام شده و بازگشتهاند.
دبیر ستاد اربعین افزود: هم اکنون اتوبوس در مرز چذابه و مرز مهران آماده خدمات دهی برای بازگشت بقیه زائران است.