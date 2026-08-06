فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار تحت تعقیب پلیس آگاهی استان‌های کرمان و لرستان در این شهرستان خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ هادی کیامهرگفت: در پی کسب خبری مبنی بر حضور یک سارق حرفه‌ای و تحت تعقیب در حوزه استحفاظی شهرستان خرم‌آباد، مأموران کلانتری ۱۵ ولی‌عصر (عج) با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی دقیق، موفق به شناسایی مخفیگاه این متهم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد افزود:مأموران پس از هماهنگی قضایی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ کیامهر با اشاره به اینکه در بازرسی از محل اختفای این سارق، یک قبضه سلاح شکاری پنج تیر کشف و خودروی دنا وی نیز توقیف شد، افزود: در بررسی سوابق متهم مشخص شد که وی دارای چندین فقره سابقه سرقت بوده و تحت تعقیب پلیس آگاهی استان‌های کرمان و لرستان قرار داشته است.