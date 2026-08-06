دستگیری سارق تحت تعقیب پلیس کرمان و لرستان در خرمآباد
فرمانده انتظامی خرمآباد از دستگیری سارق حرفهای و سابقهدار تحت تعقیب پلیس آگاهی استانهای کرمان و لرستان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ هادی کیامهرگفت: در پی کسب خبری مبنی بر حضور یک سارق حرفهای و تحت تعقیب در حوزه استحفاظی شهرستان خرمآباد، مأموران کلانتری ۱۵ ولیعصر (عج) با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی دقیق، موفق به شناسایی مخفیگاه این متهم شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد افزود:مأموران پس از هماهنگی قضایی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
سرهنگ کیامهر با اشاره به اینکه در بازرسی از محل اختفای این سارق، یک قبضه سلاح شکاری پنج تیر کشف و خودروی دنا وی نیز توقیف شد، افزود: در بررسی سوابق متهم مشخص شد که وی دارای چندین فقره سابقه سرقت بوده و تحت تعقیب پلیس آگاهی استانهای کرمان و لرستان قرار داشته است.
فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد با هشدار به سارقان گفت:پلیس با اقتدار و اشرافیت کامل، اجازه عرض اندام به قانونگریزان و سارقان را نخواهد داد