در راستای ارتقای مهارت‌های اجتماعی و تغییر نگاه جامعه، روزی سرشار از خنده و تعامل میان دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و خانواده‌هایشان در بوستان اندیشه قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در راستای تقویت مهارت‌های اجتماعی و ایجاد فضایی برای تعامل دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، برنامه‌ای تفریحی در بوستان اندیشه قزوین برگزار شد. این برنامه که با هدف ایجاد فرصتی برای «با هم بودن» طراحی شده بود، شاهد پیوند عمیق میان دانش‌آموزان و همدلی خانواده‌های آنان بود؛ رویدادی که می‌تواند نقشی کلیدی در تغییر نگرش عمومی جامعه نسبت به توانمندی‌های این گروه ایفا کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ دانش‌آموز در مدارس استثنایی استان، تحت پوشش آموزش‌های لازم و خدمات توانبخشی قرار دارند.